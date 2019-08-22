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Salça yapmanın püf noktaları nelerdir? Salça yaparken bunlara dikkat!

Kışlık hazırlıklarından en yaygını salça yapımıdır. Salça yaparken bir takım püf noktalara dikkat etmek gerekir. Aksi halde kullanılan malzeme ziyan olabilir. Peki Salça yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte salça yapmanın püf noktaları...

22 Ağustos 2019 Perşembe 22:20
Salça yapmanın püf noktaları nelerdir? Salça yaparken bunlara dikkat!

Kışlık hazırlıklarından en yaygını salça yapımıdır. Salça yaparken bir takım püf noktalara dikkat etmek gerekir. Aksi halde kullanılan malzeme ziyan olabilir. Peki Salça yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte salça yapmanın püf noktaları...

Salça yapmanın püf noktaları nelerdir?

-Salça koyduğunuz kavanozların içerisine muhakkak zeytinyağı ekleyin. Eklediğiniz zeytinyağı salçanızın küflenmesini önleyecektir.

- Salçayı ateş üzerinde kurutmak istiyorsanız muhakkak başında beklemelisiniz ve bu işlemi kısık ateşte gerçekleştirmelisiniz.

- Salçayı tencere içerisinde kavurma işlemi gerçekleştirirken muhakkak tahta kaşık kullanmalısınız.

- Aynı zamanda salçanın bozulmaması için içerisine az bir miktarda kekik ilave edebilirsiniz.

Katkı maddesi kullanmadan ve yazın mevsiminde yetişmiş olan domateslerle salça yapabilirsiniz. Konserve salçalar kullanmak yerine ev yapımı salçaları tercih etmenizde fayda var. Mis gibi tazecik pişen ekmeğinizin üzerine ev yapımı mis gibi organik salçanızdan sürmek istemez misiniz? Kim istemez ki! Hem organik olması açısından hem de hangi koşullarda yapıldığını bilerek bilinçli bir şekilde salça tüketmek sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır.

Domates salçası nasıl yapılır?

Öncelikle tazecik domateslerinizi yıkayarak işe başlayın. Domateslerin yeşil saplarını çıkarın ve dört eşit parçaya bölerek tencerenizin içine dizin. Aralarına tuz serpin. Kapağı kapalı bir biçimde en az 8 saat, en fazla 3 gün kadar bekletin. Çekirdek ve kabuklarında da arındırın. Onlardan ayırmak için geniş bir süzgeçten geçirin ya da keygir kullanın. Geleneksel yöntemlerimizle yapmak istiyorsanız ellerinizle sıkarak da yapabilirsiniz.

Ardından domateslerin taban kısmında kalan suyu tülbent yardımıyla süzdürün. Bu suyu süzdürmeniz ekşimeyi önleyecektir. Tülbetin üzerinde kalan koyu kısmı geniş bir tepsiye aktarın. Kalan tuzu içerisine ilave edin.

Koyu kısmı salçaya dönüştürmek için üç seçeneğiniz var. Birinci yöntem güneşte bekletip fazla suyunu çektirmek. Bu karışımı 3-4 gün boyunca, fazla suyunu çekip kıvam alana kadar güneşin altında karıştıra karıştıra salça haline getirin, kavanozlara aktarıp, tüketin. Evinizde ise camın önünde ya da balkonunuzda bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İkinci yöntem ise fırında kurutmak. Fırında kurutma yöntemini seçerseniz, 100 derecelik fırında 15-20 dakikada bir pişirerek 2 saat içinde salçanızı hazırlayabilirsiniz.

Üçüncü yöntem ise kaynatmak. Domatesli püreyi tencerelere alıp kısık ateşte, suyunu çekene kadar kaynamaya bırakın. Dibinin tutmaması için tahta bir kaşık yardımıyla aralarda karıştırın. Suyunu çeken ve kıvam alan salçayı sıcakken önceden kaynatılmış temiz ve kuru kavanozlara aktarın. Kapaklarını sıkıca kapatın. Ters çevirip bir gece bu şekilde bekletin. Daha sonra afiyetle tüketin.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:20
  1. domates salçası
  2. salça yapımı
  3. salça püf noktaları
  4. salça yapmanın püf noktası
  5. salça yaparken nelere dikkat edilmeli
  6. Domates salçası nasıl yapılır?
  7. Salça yapmanın püf noktaları nelerdir?

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