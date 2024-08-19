Salça yaparken neye dikkat edilmeli? Hangi tuz kullanılır? Damların rengi kırmızı olmalı... O isim detayı verdi

Kış hazırlıklarına başlayan Urfalı kadınlar büyük bir emekle hazırladıkları salçaları damlara çıkarmaya başladı. Güneşin altında kurutulması ile pek çok salçaya göre farklı bir tada sahip olan Urfa salçası, kentte mutfakların vazgeçilmesi. Üstelik sadece Urfalıların sofrasına konmuyor, uzun zamandır başka kentlerden de sipariş ediliyor. Çoğu kadın kışın kendi mutfağı için salça hazırlarken bazıları da ticaretini yapıyor.

'10 KİLO DOMATESTEN 1 KİLO SALÇA ELDE EDİLİYOR'

Domates salçasının yapımını anlatan İsmet Doğan şunları anlatıyor: “Domatesleri yıkıyoruz, doğruyoruz, onları leğenlere dolduruyoruz. Üzerine tuz atıp 2-3 gün güneşte bekletiyoruz. Damlarda yumuşadığında süzgeçlerden geçiriyoruz. Süzgeçlerden geçirdiğimiz domateslerin suyunu çıkarıp güneşe atıyoruz, kurumasını bekliyoruz. Tabii günde 3 defa karıştırarak kurutuyoruz. Bir de kaynatma yöntemi var; salçayı sıktıktan sonra domatesleri suyunu çıkarıp onu kaynatıyoruz. Tekrar güneşe koyuyoruz. 3-5 gün güneşte kurutup dolduruyoruz. Bu da ayrı bir yöntem. Yani Urfa'da salçayı iki ayrı yöntemle yapıyoruz."

10 kilo domatesten 1 kilo salça çıkardıklarını söyleyen Doğan, Urfa’daki salçanın en büyük özelliğinin güneşteki kurutma yöntemi olduğunu sözlerine ekleyerek devam ediyor: “Salçamız adeta güneşte kaynıyor. Salçamıza tadını veren bu. Mesela Ankara, İstanbul gibi yerlerde güneş Urfa'daki kadar etkili değil. İstanbul'da yaşayan arkadaşlarım kurutma dahi yapamıyor."

Salçayı kendileri yaptıkları için sağlık ve hijyen açısından içlerinin rahat olduğunu söyleyen kadın “Biliyoruz ki içine katkı maddesi girmedi, tertemiz yapıyoruz. Tadı da çok güzel oluyor. Ama hazır salçalardan bu tadı alamıyoruz ve hep kafamızda soru işaretleri oluyor; ‘Acaba ezik domatesleri de içine katmışlar mıdır? Katkı maddesi var mıdır?’ En büyük avantajı içine ne katıldığını bilmemiz.”

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Salça yapımında hangi tuz kullanılır?

Salçanın uzun süre dayanmasını sağlayan faktörlerin başında ise tuz geliyor. Salçanızın daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız kaya tuzu kullanın. İyotlu tuz sulanmasına neden olabilir.