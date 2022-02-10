Salatalık ve domatesin adet fiyatını görenler şaşkına döndü
Dolar kurunun gerilemesiyle market ve pazarlardaki fiyatların düşeceğini bekleyen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şok yaşıyor.
Enflasyonun giderek artmasıyla birlikte pazar fiyatları alev aldı. Pazarda bir salatalığın fiyatı 5 lirayı aştı.
Dolar kurunun gerilemesi bir türlü fiyatlara yansımadı.
Bir kilo domatesin 20 TL, patlıcanın 30 lira, kabağın 20 TL, sivri biberin 15 TL, havucun 7 TL, limonun 15 TL olduğu pazarda salatalığın tanesi 5 lirayı aştığı görüldü.
Ankara’daki pazarda tane hesabı yapıldı. Tartıda, bir salatalığın fiyatı 5 lira 13 kuruş, bir tane patlıcan 5 lira 25 kuruş, bir domatesin 2 lira 63 kuruş, bir biberin 2 lira çıktı.