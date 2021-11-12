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Kadın - Aile Salatalık turşusu tarifi, nasıl yapılır? Kolay Salatalık turşusu tarifi
Kadın - Aile

Salatalık turşusu tarifi, nasıl yapılır? Kolay Salatalık turşusu tarifi

Salatalık turşusu yemeklerin yanına en çok yakışanlardandır.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 01:23:00 -
Salatalık turşusu tarifi, nasıl yapılır? Kolay Salatalık turşusu tarifi

Turşular, probiyotik ve lezzet deposu bir yiyecek olduğu için sofraların vazgeçilmezi. İşte size pratik ve kolayca yapabileceğiniz salatalık turşusu tarifi.

Malzemeler

  • 3 kilogram taze tarla salatalığı ya da kornişon salatalık 
  • 1 baş sarımsak
  • Yarım bağ maydanoz ya da dereotu
  • 2 su bardağı üzüm sirkesi
  • 6 yemek kaşığı iri tuz
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu
  • 1 yemek kaşığı kadar nohut
  • Yaklaşık 8-9 su bardağı su

Yapılışı

Salatalıkları ve maydanozu güzelce yıkayalım ve sarımsakları ayıklayalım. Ardından 5 kg’lık bidon ya da kavanozun içine salatalıkları sıkı olacak şekilde dolduralım. Ara ara ayıkladığımız sarımsaklarımızdan ve 4-5 adet nohutu serpiştirelim. Kavanozun yarısına gelince limon tuzunu da ekleyelim ve salatalıklarımızı yerleştirmeye devam edelim. Yine ara ara sarımsak ve nohutlardan serpiştirelim. Kavanozumuz dolduktan sonra en üste maydanozları doğranmadan koyalım. Uygun bir kaba tuz, sirke ve suyu alarak karıştıralım. Kavanozumuzu ağzına kadar hazırladığımız bu karışımla doldurup, hava almayacak şekilde kapağını kapatalım. Su, sirke ve tuzun eşit miktarda dağılması için kavanozumuzu bir kaç kez çevirelim. Turşumuzu doğrudan güneş görmeyen bir yerde muhafaza edelim. 15 gün beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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