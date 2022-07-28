Salatalık ile ayna silerseniz! Evde temizlik için pratik öneriler ve kolay tüyolar

Salatalık, çok iyi bir pantotenik asit kaynağı ayrıca potasyum, manganez, C vitamini, fosfor, magnezyum, biotin ve B1 vitamin bakımından çok zengin bir besin kaynağıdır. İnsan sağlığına birçok faydası bulunan ve günün her öğünü çok tüketilen salatalığın yüzde 90'ı sudan oluşuyor. Mutfaklarda yemek hazırlarken bazen fazla gelen yiyecekler çöpe atılıyor. Çöpe atarak ziyan edilen yiyecekleri değerlendirmek için birkaç yöntem bulunuyor.

Lezzetli aroması ve düşük kalorisi sayesinde birçok kişinin severek tükettiği salatalığın kullanım alanları şaşırtıyor. Afiyetle yediğimiz salatalığı şimdi temizlik için kullanacağız. İşte detaylar…

1-AYNADAKİ BUHARI GİDERMEK İÇİN ETKİLİ

Banyo sonrası aynada oluşan buharı temizlemek için bez kullanırız ancak çok etkili olduğu söylenemez. Buharın tamamen gitmesi zaman alır. Bu saatten sonra salatalık dilimi ile buharı temizleyebilirsiniz. Salatalığın iç kısmını bez gibi kullanarak aynayı silin.

2-KAPI GICIRTISINI ORTADAN KALDIRIR

Gıcırdayan kapıların menteşelerini yağlamak sesi ortadan kaldırır ancak kapıdaki yağ lekesi son derece rahatsız edicidir. Artık kapı menteşeleri için yağ kullanmayı bırakın ve kapının bu kısmını salatalık ile ovun.

3-BAHÇEDEKİ HAŞERELER İÇİN ÇÖZÜM

Güveler, karıncalar ve yaban arıları salatalığın kokusunu sevmezler. Eğer bu gibi haşereler bahçenize dadandıysa etrafa birkaç dilim salatalık bırakabilirsiniz.

4-LAVABOLARINIZI PARLATIN

Salatalık, lavabo ve çelik armatürler için gerçek bir temizlik neferi. Su lekelerini çıkarmak ve armatürleri parlatmak için onları salatalık ile ovun.

5- AYAKKABILARI TEMİZLEME

Sadece lavabo değil ayakkabıları da harika bir şekilde parlatma özelliğine sahip. Deri ayakkabıları cilalamak yerine salatalık dilimi ile ovalayın. Sonucu görünce gözlerinize inanamayacaksınız!