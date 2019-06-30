Salataların, çorbaların vazgeçilmezi nane nasıl kurutulur?

Sıcacık yaz günlerinde serinlemenin et etkili yollarından biri de çaya, çorbaya nane eklemekten geçiyor. Ferahlatıcı bir lezzete sahip olan naneyi manavdan, pazardan alabileceğiniz gibi saksıda da yetiştirebilirsiniz. Yaz aylarında sıklıkla tazesini tükettiğimiz naneyi kış mevsiminde ise marketlerden, aktarlardan almak durumunda değiliz. Arzu ederseniz yaz aylarında kuruttuğunuz nanenin lezzetini bütün bir kış çıkabilirsiniz.

İşte, evde nane kurutmanın püf noktaları:

Öncelikle nane yapraklarını güzelce yıkayıp, saplarını temizliyoruz.

Yıkanan nane yapraklarını bir süre kevgirde bekletiyoruz.

Suyu süzülen nane yapraklarını isterseniz gazete kağıdı isterseniz de yağlı kağıt serili bir yere yerleştiriyoruz.

Nanelerin doğrudan güneş ışığına maruz kalmaması son derece önemli.

2-3 gün sonra naneleri elinizle küçültüp, kavanozlara boşaltabilirsiniz.

Arzu ederseniz bu işlem için rondo da kullanabilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.