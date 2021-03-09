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İSLAM Salat-ı Münciye duası okunuşu ve anlamı Salat-ı Münciye duası nasıl okunur fazileti nedir?
İSLAM

Salat-ı Münciye duası okunuşu ve anlamı Salat-ı Münciye duası nasıl okunur fazileti nedir?

Salat-ı Münciye duası nasıl okunur? Salat-ı Münciye duası kandil günleri ve diğer önemli gün ve gecelerde okunan kıymetli bir duadır. Salat-ı Münciye duası namazlardan sonra okunması adet edinmilmiştir. Peki, Salat-ı Münciye duası Arapça okunuşu Salat-ı Münciye duası Türkçe metni nasıldır? İşte Salat-ı Münciye duası ve manası

Yeniakit Publisher
2021-03-09 23:59:00 -
Salat-ı Münciye duası okunuşu ve anlamı Salat-ı Münciye duası nasıl okunur fazileti nedir?

Ülkemizde uzun yıllardır namazlardan sonra okuna gelen “salât-ı münciye” diye anılan dua, Hz. Peygamberden bize ulaşan bir dua örneği değildir. Kur’ân-ı Kerim’deki, Hz. Peygamberimize salât u selâm getirmeyi emreden ayetin emrine uyabilmek için İslâm bilginleri tarafından ihdas edilen bir duadır.  Salât-ı münciye Dua metni ve anlamı şöyledir:

Salat-ı Münciye duasının Arapçası

Salat-ı Münciye duasının okunuşu ve anlamı

Okunuşu: “Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Mu-hammedin ve ‘alâ âli seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min cemî’ıl-ehvâli ve’lâfât. Ve takdî lenâ bihâ cemî’al-hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemî’ıs-seyyiât ve terfe’unâ bihâ ‘ındeke ale’d-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa’lğâyât. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâti ve ba’de’l-memât. İnneke ‘alâ külli şey’in kadîr.”

Anlamı: “Allah’ım! Peygamber (s.a.s.)’e öyle bir salât ve selâm eyle ki, onunla bütün korku ve afetlerden bizi kurtarırsın. Bütün istek ve arzularımızı yerine getirirsin. Bütün kötülüklerden temizlersin. En yüksek derecelere ve en üst gayelere yükseltirsin. Dünyada ve öldükten sonra
hayırların her birisine ulaştırırsın.

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