Salar Belediye Başkanlığı memur alımı yapacak
Salar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
Başvuru esnasında istenilen belgeler 16.05.2022 tarihinden 18.05.2022 günü saat 16:00’ya kadar (mesai günlerinde 10:00-12:30 ile 13:00-16:00 saatleri arasında) Salar Belediye Başkanlığı Merkez/Afyonkarahisar adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:
• Elektronik ortamda, Belediyemiz www.salarbelediye.bel.tr internet adresine,
• Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Barbaros Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. adresindeki Salar Belediye Başkanlığı gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
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