Salah sayesinde kuymak turizmi patladı!

Muhammed Salah’ın Trabzonspor’a transferi, futbolun yanı sıra şehir ekonomisini de hareketlendirdi. Trabzon Gastronomi Derneği Başkanı Emre Murat, Salah’ın videosunda yer alan yöresel lezzetlerin ilgi gördüğünü ve özellikle kuymak için Trabzon’a gelenlerin arttığını belirtti.

Dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin etkisinin sadece futbolla sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

Kulübün Salah ile yayımladığı videoda yer alan yöresel lezzetlerin, kent mutfağının tanıtımını bir üst seviyeye çıkardığına dair haberler geliyor.

Salah'ın yörede yaşayan bir ailenin sofrasına konuk olduğu videoda yer alan kuymak, karalahana sarması, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetler, artık yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Trabzon Gastronomi Derneği Başkanı Emre Murat, "Salah videosundaki ürünleri görmek için insanlar Trabzon'a akın etti. 'Salah'ın yediği o yemek neydi?', özellikle yabancı turistlerin 'Nerede bulabilirim?' diye arayışları oldu.

Bizim irtibat halinde olduğumuz gıda tedarikçileri, geceleri geç saatlere kadar çalıştıklarını, stoklarını artırdıklarını ve çok büyük bir talep olduğunu söylediler.

Salah aslında gastronomi turizmi anlamında Trabzon'a çok şey kattı. İnsanlar artık o lezzetleri aramaya başladı. Yerel üreticilerimiz artık bu ürünleri daha fazla üretmeye başladı" diye konuştu.

Özellikle tanıtım videosunda yer alan kuymağa büyük ilgi var.

Örneğin Mamal Jeri adlı Kuveytli turist, Salah'ın transfer videosunu gördükten sonra Trabzon'da kuymak yediğini söylüyor:

"Muhammed Salah'ı tanımayan yok. Buraya gelmesi büyük bir sürpriz oldu ama çok sevindim. Trabzon şehrini çok beğendim, insanlar güler yüzlü, en çok kuymağı sevdim." Bu arada Salah'ın bordo-mavili forması başta Mısır olmak üzere Arap ülkelerinde de ilgi görmeye başlamış.

Örneğin Kahire'deki tarihi çarşı Han el- Halili'deki spor mağazalarının vitrinlerinde Salah'ın forması sergilenmeye başlanmış.

Forma 400 ila 500 Mısır cüneyhine (8 ila 10 dolara) satılıyormuş.

Forma satışlarından pay isteyen Salah, demek ki bu gelişmeyi daha önceden öngörmüş.

Salah'ın transferinin siyasete bile etkisi olduğu söyleniyor.

Mısır-Türkiye ilişkileri uzmanı Kerem Said'e göre Salah'a Türkiye'ye transferinden bu yana gösterilen yoğun ilgi, spor boyutunu aştı.

Salah'ın Chelsea ve Liverpool'da oynadığı zamanlarda da popülaritesinin olduğunu belirten Said, "Ancak Salah, Türkiye'ye transferinde olduğu gibi daha önce hiç böyle resmi, siyasi ve diplomatik söylemlerin konusu olmamıştı.

Bu da Mısır ile Türkiye arasında siyasi ilişkileri geliştirme ve halk bağlarını daha önce görülmemiş bir şekilde destekleme yönünde resmi bir irade olduğunu doğruluyor" diyor.

Özetle Salah'ın transferi gastronomi turizminden ticarete ve siyasi ilişkilere kadar birçok alanda Türkiye üzerinde pozitif etkisi oldu.

Bakalım Salah aynı etkiyi yeşil sahalarda da gösterebilecek mi?