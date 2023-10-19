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Gündem Salağa yatıyorlar! Bakın o soruya ne cevap verdi
Gündem

Salağa yatıyorlar! Bakın o soruya ne cevap verdi

Yeniakit Publisher
2023-10-19 09:39:00 -

Biden, İsrail'in savaş kurallarına göre hareket edip etmediğiyle ilgili soruya cevap vermekten kaçındı.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'ne saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde İsrail'e gitti.

Tel Aviv yönetimine açık desteğini ileten Biden, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Biden ayrıca İsrail savaş kabinesinin gerçekleştirdiği toplantıya da katıldı.

İsrail ordusuna askeri yardımı artıracaklarının sözünü veren Biden, kendisine yöneltilen bir soruyu ise geçiştirdi.


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İsrail sorusundan kaçındı

Gazetecilerden biri "İsrail'in savaş kuralları içinde hareket ettiğini düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Biden, "Sizinle konuşmak güzeldi." diyerek yanıt vermekten kaçındı. ABD Başkanı, hemen sonrasında gazetecilerle konuştuğu alanı terk etti.

Air Force One uçağı ile İsrail'den dönen Biden'ın bu anları, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde kayıtlara geçti.

Biden: İsrail olmasaydı, ondan bir tane icat etmemiz gerekirdi

İsrail'de temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Biden, "Eğer İsrail olmasaydı, mevcut olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi." demişti.

İsrail devletinin dünyadaki Yahudi insanlar için güvenli bir yer olarak kurulduğunu söyleyen Biden, "Size söz veriyorum. İsrail'in güvenli olması için elimizden geleni yapacağız." diye konuşmuştu.

Biden, 75 yıl önce, kuruluşundan 11 dakika sonra ABD Başkanı Harry Truman'ın İsrail'i ilk tanıyan devlet olduğunu aktararak, "Onların yanında olduğumuzu o zaman göstermiştik şimdi de bunu göstereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

 

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Yorumlar

adam acık acık söylüyor

biz kurduk israili biz koruyacağız diyor arap ülkelride hala bunlara inanıyor

Mahmut

Hadi ordan bidon , ا عوذ بالله من الشيطان الر جيم      بسم الله الر حمن الر حيم نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ “Nasrun minallâhi ve fethun karîb(karîbun)” “Yardım ve zafer Allah’tan ve pek yakın bir fetih“
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