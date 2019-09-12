Saksıya gizlenmiş halde bulundu! Tam 4 adet

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerisilah kaçakçılığı yaptığı değerlendiren bir şahsı durdurarak arama yaptı.

Şahsı bir süre teknik ve fiziki takibe alan polisekipleri elinde ağaçfidesi ile yürüyen şahsı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, ağaçfidesinin taban toprak kısmına gizlenmiş vaziyette 4 adet ele geçirildi.

Kaçak tabancalara el koyan polis ekiplerişüpheli şahsı da gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.