Saksı kalemlik nasıl yapılır?

MALZEMLER

Düz saksı

Kalın kurdele ve su taşı

Çeşitli boylarda kristal boncuklar

Tüp cam boyası

Çeşitli boy ve renklerde yapma çiçekler

Beyaz duvar boyası

Mor sedefli boya

Yapıştırıcı

Fırça

NASIL YAPILIR?

Saksıyı mor sedefli boya ile boyamadan önce, boyanın tutması için beyaz duvar boyası ile boyayın. Duvar boyaları oldukça örtücüdür. Ancak saksının rengini tam olarak örtmesi için birkaç kat sürmeniz gerekebilir. Bir sonraki katı sürmeden önce, saksıdaki boyanın kuruduğuna emin olun.

Saksının kiremit rengi tamamen kapandıktan, boya tamamen kuruduktan sonra, mor sedefli boyayla saksının tamamını boyayın. Yine aynı şekilde boyayı bir kaç kat uygulayın.

Şimdi sıra saksıyı süslemeye geldi. İstediğiniz renkte bir kurdeleyi saksının kenarlarına dikey olarak yapıştırın. Bu yapıştırma işlemini yaparken stic yapıştırıcı kullanın. Aksi takdirde sıvı yapıştırıcılar kurdeleyi ıslatacak ve leke bırakacaktır.

Su taşını kurdelenin üzerine yine aynı şekilde yapıştırın ve kaymadan kuruması için elinizle bir kaç dakika kadar bastırın.

Kurdeleler kuruduktan sonra, minik kristal boncuklarla kalemliği biraz daha süsleyebilirsiniz.

Seçtiğiniz yapma çiçekleri saplarından çıkartın. Farklı boy ve renkleri bir arada kullanırsanız, daha renkli ve daha ilginç görünümler elde edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Bu projede kullanacağınız çiçekleri seçerken, birbirlerinden ayrıldıklarında, taç yapraklarının bir bütün olarak yapılmış olmalarına dikkat edin. Bazı çiçeklerin yaprakları ayrı ayrı olup, tomurcuğun ortasında birleştirildiğinden, bölündüğünde tek parça halinde olmayabiliyorlar.

Hazırladığınız bu çiçekleri saksının üstüne, iki kurdele arasına yapıştırın. Yapıştırma işlemini yaparken yine katı yapıştırıcılar kullanmanızı öneririz. Sıvılar, saksıyı dik tuttuğunuz takdirde akıp, saksınızın boyasını çıkmasına sebep olabilir.