Saklandığı yerde yakalandı! Yaşı 21, kesinleşmiş cezası 77 yıl 10 ay
Kayseri’de hakkında hırsızlık, tehdit ve mala zarar verme suçlarından 77 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 yaşındaki Ş.Y. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Cezaevine teslim edildi
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Hakkında ‘hırsızlık’, ‘tehdit’ ve "mala zarar verme’ suçlarından 77 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y. (21), saklandığı adreste yakalandı. İşlemleri tamamlanan Ş.Y., cezaevine teslim edildi.