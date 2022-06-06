Sakız ve su diyeti: Naneli sakız ve su diyeti nasıl yapılır?

Sakız çiğnemenin kilo verdirmedeki etkisi farklı çalışmalar yapılarak araştırılmaktadır. Bu sonuçlara göre yemek sonrası 15 dakika çiğnenen sakızın yaklaşık olarak 36 kalori verilmesine katkısının olduğu belirlenmiştir. Diyet yapılırken ek bir katkı sunmasını istiyorsanız sakız çiğneme şansınız bulunur. Genel olarak kalori alımında küçük bir yeri olsa da motivasyonunuz için sakız çiğnemeyi tercih edebilirsiniz.

Sakız çiğnemenin en önemli etkisi ağız sağlığına katkı sunmasıdır. Sakız çiğnendiğinde salgılanan tükürük miktarı artar ve bu da ağız sağlığı açısından faydalıdır. Yemeklerden sonra çiğnenen şekersiz sakızın diş çürüklerini önlemede olan faydası da bilinmektedir.

Sakız çiğnemenin metabolizmayı hızlandırabileceği ve kilo vermeye katkısı olacağı söylenmektedir. Sakız çiğnemek sayesinde metabolizmanız hızlanır ve daha çabuk kilo verebilirsiniz.

Çiğnenen sakızın içeriğinde tatlandırıcı bulunmaması önemlidir. İçeriğinde tatlandırıcı bulunan sakızlar aynı etkiyi sağlamamaktadır.

Metabolizmanızın çalışmasıyla ilgili farklı bir sorununuz bulunmuyorsa, kilo vermenize engel bir durum yoksa sakız çiğnemenin olumlu etkilerinden faydalanmanız mümkün olmaktadır.

Naneli sakız ve su diyeti

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, kilo vermek için naneli sakız çiğnenmesini önerdi.

Tutar, “Toplum olarak yanlışımız kilo problemlerini estetik sorun olarak görmemiz. Asıl doğru olan ise fazla kilolarımızın sağlığınızı tehdit eden bir problem olarak görmektir. Önemli olan uygulayacağınız sağlıklı beslenme programını yaşamınızın devamında da uygulamak” dedi.

Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, istenilen vücuda sahip olabilmek için neler yapılması noktasında şunları kaydetti;

ÖĞÜN ATLAMA

Uzun süre kendini aç bırakan kişiler için iki sonuç vardır. Bunlardan bir tanesi hiç kilo veremediği gibi aksine belirli bir süre sonra yaptığı diyeti bırakıp daha da çok kilo aldığı gerçeğidir. İkinci sonuç ise kilo kaybına rağmen diyet sürecinde kendini fazla yıpratma sonucu verdiği kiloyu uzun süre koruyamamaktır. Öğünlerin düzenli yapılması hem uzun süre aç kalmanızı engelleyecek hem de yaptığınız diyetin beslenme tarzı olmasını sağlayacaktır. Kısacası verdiğiniz kiloyu da çok daha rahat koruyabileceksiniz.

SIVILARI FAZLA TÜKET

Düzgün diyet yapan kişilerde yeterli miktarda su içilmediğinde diyetin verimliliği düşecektir. Verdiğiniz kilonun tartı üzerinde istenildiği seviyelere inmesi de imkansız olacaktır. Bu nedenle gün içerisinde yeterli miktarda su içmelisiniz. Ayrıca gün içinde bazı bitki çaylarını, siyah çayı ve kahveyi de doğru miktarlarda tüketirseniz kilo vermenize yardımcı olacaktır.

NANELİ SAKIZ ÇİĞNE

Yapılan bazı bilimsel çalışmada naneli sakız çiğneyen bireylerin uzun süre tokluk hissiyatı yaşadığı dolaysıyla gün içerisinde daha az abur cubur tükettiğini göstermiştir. Eğer sürekli açlık hissiyatınız var ise naneli sakızı denemelisiniz.

AKŞAM 8’DEN SONRA BESİN TÜKETME

Ne yaparsanız yapın akşam 8’den sonra besin tüketirseniz kilo veremezsiniz. Bu nedenle yaptığınız beslenme programında akşam yemek saatlerine özellikle özen gösterin.

KÖTÜ BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAN VE RAFİNE BESİNLERDEN UZAK DUR

Diyetinizi sabote edebilecek kötü beslenme alışkanlıklarından bir dönem uzak durmalısınız. Hatta diyet programınız bittikten sonrada belirli sıklıklarda kontrollü olarak bu besinleri tüketmeli sürekliliğinden kaçınmalısınız. Ayrıca rafine besinler, hazır içecekler ve katkı maddesi ürünleri mümkün olduğunca beslenme programınızda bulundurmayınız.

SADECE KİLO VERME HEVESİNE KAPILMA

Amaç sadece kilo vermek ise sonuç başarısız olacaktır. Bu süreçte etrafınıza sizden daha hızlı kilo vermiş kişilerin rakamlarına takılırsanız yine sonuç hüsran olabilir. Kilo vermek heves işi değil, sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmek ile olur.

DÜŞÜK KARBONHİDRATLI DİYETLERDEN UZAK DUR

“Ekmek yemeyeyim”, “meyve yemeyeyim” gibi cümleler ile diyete başlarsanız yine kilo vermeniz zor bir süreç olur. Bu şekilde beslenmeye çalışırsanız tüm günü tatlı krizleri ile geçirirsiniz. İpin ucu bir kere kaçtı mı gerisi zaten gelecek ve kendi diyetinizi kendiniz sabote etmiş olacaksınız.

HER GÜN EGZERSİZ YAP

Her gün 30 dakikalık yürüyüşler bile kilo vermenizi hızlandıracaktır. Eğer özellikle yürüyüşe zaman ayırmakta zorlanıyorsanız gün içini hareketli geçirin. Kısa mesafeli yolları yürüyün, arkadaşlarınızla yapabileceğiniz egzersiz programlarına katılabilirsiniz.

SADECE HEDEFE ODAKLAN

Kilo vermekteki asıl amaç görüntü, kıyafet ve bedenin istenildiği şekle gelmesidir. Bu nedenle tartı üstündeki kilonuza odaklanırsanız sizi mutsuz eder. Eğer kıyafetleriniz yavaş yavaş bollaşıyorsa, aynanın karşısına geçtiğinizde özgüveniniz daha yüksekse sizi bu mutlu etmeli. Eğer bunlara bakmayıp sadece tartı üstündeki gramları sayarsanız sonuç yine hüsran olacaktır.

YÜKSEK POSALI ÜRÜN TÜKET

Kilo vermenin temeli düzgün çalışan barsak sistemi ile gerçekleşir. Eğer barsak sisteminizde sürekli problem varsa ve kabızlık yaşıyorsanız kilo vermeniz çok zordur. Barsak sisteminin yavaş çalışması kronik ise ilk iş doktora gitmelisiniz. Eğer beslenme programınızdaki yanlış besin seçimine bağlı kabızlık yaşıyorsanız posalı besinler tüketmelisiniz.”

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