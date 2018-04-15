"Şakirto bavulları hazırla, adalete teslim olmaya Türkiye'ye dönüyoruz"

yeniakit.com.tr - Misvak, 28 Şubat darbecilerinin salıverilmesinin ardından konuyu özetleyen ve bu duruma tepki gösterdiği karikatürle müthiş bir mesaj verdi.

Karikatürde mahkemenin 28 Şubat'ta darbe yapan paşalara yaşlılıktan dolayı tahliye kararı vermesi üzerine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i temsil eden karakterin "Şakirto bavulları hazırla, Türkiye'ye gidip adalete teslim oluyoruz" ifadeleri yer alıyor.

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İşte o karikatür:

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