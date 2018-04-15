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"Şakirto bavulları hazırla, adalete teslim olmaya Türkiye'ye dönüyoruz"

Yaşlılıktan dolayı 28 Şubat darbeci paşalarının salınmasının ardından Misvak tepki olarak bir karikatür yayınladı. Misvak, yakalandığında yargılanacak olan teröristbaşı Gülen'in de yaşlılıktan dolayı salıverileceği göndermesinde bulundu.

15 Nisan 2018 Pazar 18:14
"Şakirto bavulları hazırla, adalete teslim olmaya Türkiye'ye dönüyoruz"

yeniakit.com.tr - Misvak, 28 Şubat darbecilerinin salıverilmesinin ardından konuyu özetleyen ve bu duruma tepki gösterdiği karikatürle müthiş bir mesaj verdi. 

Karikatürde mahkemenin 28 Şubat'ta darbe yapan paşalara yaşlılıktan dolayı tahliye kararı vermesi üzerine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i temsil eden karakterin "Şakirto bavulları hazırla, Türkiye'ye gidip adalete teslim oluyoruz" ifadeleri yer alıyor.

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İşte o karikatür:

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 18:14
  1. Misvak
  2. Fetullah Gülen Türkiye'ye mi dönüyor
  3. Gülen
  4. 28 Şubat davası
  5. 28 Şubat kararları
  6. 28 şubat darbecileri

YORUM YAZ

  • HasanHasan6 sa önce
    En çok güvendiğimiz insanlar bu dönemde bunu yaparak fetö ve dinsizleri aklıyorsa bu dünya bize göre değil. Bu durum göstermiştir ki samimi müslüman Allah tan başka kimseye güvenmez.Güvendiğimiz bütün dağlara kar yağdı. Bir 28 Şubat mağduru olarak hakkımı helal etmiyorum.
  • ihsihs9 sa önce
    Ne güzel adalet. İnsanın zalim olası geliyor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Bir okurBir okur11 sa önce
    Allah sonumuzu hayir etsin neden seçimler yaklaşınca fetönün ismi gecmeye baslıyor bir onceki seçimde idam fetöye idam sözleri yukseldiydi secim geçti fetönün getirilmesi sozü bittiydi şimdi onumüzde secimvar fetö gelecek sözleri duyulmaya başlansı artık müslumanlar gözunü açsın Türkiyede adalet kalmamış herkes koltuk sevdalisı olmuş mağdurların sesi duyulmuyor kendi memleketimizde hiç suću günahı olmayan insanlar fetöyle terörle suçlanıyor aileler bölünmüş akrabalıklar bitmiş ordanda kimse muslümanliktan adaletten bahsetmesin mağdurlar kan aģlarken iftira atanlar mutlu olamayacak Allah yar ve yardımcımız olsun kafir kandil gecesi bomba atıyor biz müsluman olarak destek veriyoruz milyonlarca müsluman öldürülürken denizlerde küçük çocuklar ölürkensesimizi çıkarmayan biz bugün israil kimyasal gazdan etkilenmesin diye amerika kimyasal zehir uretim yerlerini bombolarken destek veriyoruz soruyorum sizlere gavurdan dost olmayacağını anlayamadık mı bütün bunların hepsi türkiyeye gözdağı vermek yoksakafir müslüman zehirlenip öldü diyemi üzülup mirac kandili gecesi bomba yağdırdı sırf israil bu kimyasal bombalardan etkilenmesin diye yaptı müslüman uyanık olmalı hemenkafire inanıp ona destek olmamalı domuzdan post gavurdan dost olmaz hiçbir zaman Allahü teala muslümanların yardimcısı olsun zalimlerin zulmünüde kendi tatlı canlarına döndürsün inşaallah AMİN
  • AnlaAnla11 sa önce
    Ben bunu hic anlamadim bunun adamlar serbest birakildi ...
  • AdemAdem12 sa önce
    BU DOMUZA DA AYNI MUAMELEDE BULUNAN HAKİMİN, 81 MİLYON ÜMÜĞÜNÜ SIKAR HERHALDE.
  • ABDULCABBARABDULCABBAR16 sa önce
    HAİN LER ASILDIGINDA (GENERAL) OLSAÑ
  • ahmet erogluahmet eroglu18 sa önce
    bu pedofile (cocuk istirmarcisi)kainat domuzu insallah turkiye de gebermez. pis lesi vatan topraklarini kirletmesin. gavur ellerinde gebersin ve oracikta yaban domuzlarina yem olsun kokmus bedeni
  • vatandaşvatandaş20 sa önce
    Gazeteci yazar Nazlı ILICAK yaşlı olmasına rağmen nasıl hapishanede kalıyorsa 28 şubatın darbecileri de hapishanede yatmadıkça adaletin var olduğuna inanılmaz.
  • nazım aratnazım arat20 sa önce
    Sakın ğeri dönmeye kalkma bu yastan sonra seni gerçek FETOŞ yaparlar hapishanede. Yüzde bin garanti.
  • cihadcihad22 sa önce
    hakim ve savcılarımız tamam okullarında vicdanlarını geride bırakarak okumuş ve bu şekilde karar veriyolarda şu yorumlarda kılavye oynatanlar acep adalet için ne yaptı ben gereğini yaptım siz ne kadarını yaptınız zalime haksıza dur dedinizmi yoksa dayak yiyene bakıp 155 imi aradınız ha. Adalet gelecek diye beklemek yerine bu müslüman ülkede şeri hukukla adalet sağlansın diye program ve protesto yapalım buyurun düzenleyin gelip bağırmayan aha o yaşlanıpta salınan 28 şubatçı namert oğlu namertler gibi olsun
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