"Şakirto bavulları hazırla, adalete teslim olmaya Türkiye'ye dönüyoruz"
Yaşlılıktan dolayı 28 Şubat darbeci paşalarının salınmasının ardından Misvak tepki olarak bir karikatür yayınladı. Misvak, yakalandığında yargılanacak olan teröristbaşı Gülen'in de yaşlılıktan dolayı salıverileceği göndermesinde bulundu.15 Nisan 2018 Pazar 18:14
yeniakit.com.tr - Misvak, 28 Şubat darbecilerinin salıverilmesinin ardından konuyu özetleyen ve bu duruma tepki gösterdiği karikatürle müthiş bir mesaj verdi.
Karikatürde mahkemenin 28 Şubat'ta darbe yapan paşalara yaşlılıktan dolayı tahliye kararı vermesi üzerine FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i temsil eden karakterin "Şakirto bavulları hazırla, Türkiye'ye gidip adalete teslim oluyoruz" ifadeleri yer alıyor.
FETÖ elebaşı Gülen kahrından kanser oldu!
İşte o karikatür:
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Hasan6 sa önce En çok güvendiğimiz insanlar bu dönemde bunu yaparak fetö ve dinsizleri aklıyorsa bu dünya bize göre değil. Bu durum göstermiştir ki samimi müslüman Allah tan başka kimseye güvenmez.Güvendiğimiz bütün dağlara kar yağdı. Bir 28 Şubat mağduru olarak hakkımı helal etmiyorum. ihs9 sa önce Ne güzel adalet. İnsanın zalim olası geliyor!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bir okur11 sa önce Allah sonumuzu hayir etsin neden seçimler yaklaşınca fetönün ismi gecmeye baslıyor bir onceki seçimde idam fetöye idam sözleri yukseldiydi secim geçti fetönün getirilmesi sozü bittiydi şimdi onumüzde secimvar fetö gelecek sözleri duyulmaya başlansı artık müslumanlar gözunü açsın Türkiyede adalet kalmamış herkes koltuk sevdalisı olmuş mağdurların sesi duyulmuyor kendi memleketimizde hiç suću günahı olmayan insanlar fetöyle terörle suçlanıyor aileler bölünmüş akrabalıklar bitmiş ordanda kimse muslümanliktan adaletten bahsetmesin mağdurlar kan aģlarken iftira atanlar mutlu olamayacak Allah yar ve yardımcımız olsun kafir kandil gecesi bomba atıyor biz müsluman olarak destek veriyoruz milyonlarca müsluman öldürülürken denizlerde küçük çocuklar ölürkensesimizi çıkarmayan biz bugün israil kimyasal gazdan etkilenmesin diye amerika kimyasal zehir uretim yerlerini bombolarken destek veriyoruz soruyorum sizlere gavurdan dost olmayacağını anlayamadık mı bütün bunların hepsi türkiyeye gözdağı vermek yoksakafir müslüman zehirlenip öldü diyemi üzülup mirac kandili gecesi bomba yağdırdı sırf israil bu kimyasal bombalardan etkilenmesin diye yaptı müslüman uyanık olmalı hemenkafire inanıp ona destek olmamalı domuzdan post gavurdan dost olmaz hiçbir zaman Allahü teala muslümanların yardimcısı olsun zalimlerin zulmünüde kendi tatlı canlarına döndürsün inşaallah AMİN Anla11 sa önce Ben bunu hic anlamadim bunun adamlar serbest birakildi ... Adem12 sa önce BU DOMUZA DA AYNI MUAMELEDE BULUNAN HAKİMİN, 81 MİLYON ÜMÜĞÜNÜ SIKAR HERHALDE. ABDULCABBAR16 sa önce HAİN LER ASILDIGINDA (GENERAL) OLSAÑ ahmet eroglu18 sa önce bu pedofile (cocuk istirmarcisi)kainat domuzu insallah turkiye de gebermez. pis lesi vatan topraklarini kirletmesin. gavur ellerinde gebersin ve oracikta yaban domuzlarina yem olsun kokmus bedeni vatandaş20 sa önce Gazeteci yazar Nazlı ILICAK yaşlı olmasına rağmen nasıl hapishanede kalıyorsa 28 şubatın darbecileri de hapishanede yatmadıkça adaletin var olduğuna inanılmaz. nazım arat20 sa önce Sakın ğeri dönmeye kalkma bu yastan sonra seni gerçek FETOŞ yaparlar hapishanede. Yüzde bin garanti. cihad22 sa önce hakim ve savcılarımız tamam okullarında vicdanlarını geride bırakarak okumuş ve bu şekilde karar veriyolarda şu yorumlarda kılavye oynatanlar acep adalet için ne yaptı ben gereğini yaptım siz ne kadarını yaptınız zalime haksıza dur dedinizmi yoksa dayak yiyene bakıp 155 imi aradınız ha. Adalet gelecek diye beklemek yerine bu müslüman ülkede şeri hukukla adalet sağlansın diye program ve protesto yapalım buyurun düzenleyin gelip bağırmayan aha o yaşlanıpta salınan 28 şubatçı namert oğlu namertler gibi olsun