THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Sakinleşmenin 6 kolay yolu

"Kuvvetli ve kahraman pehlivan, herkesi yenen kimse değildir. Kuvvetli ve kahraman pehlivan ancak öfke zamanında nefsine mâlik olan ve öfkesini yenen kimsedir" (Müslim, Birr ve Sıla, 107).Sakinleşmek için neler yapmak gerekir? İşte sakinleşmek için yapmanız gerekenler...

20 Eylül 2018 Perşembe 23:11
Sakinleşmenin 6 kolay yolu

KULAKLARINIZIN ARKASINA SOĞUK SU İLE DOKUNUN

Ense bölümümüz, bileklerimiz ve kulaklarımızın arkası, stres yaşandığı zaman biyolojik olarak bu yoğunlaşmaların yaşandığı yerler olarak biliniyor. Dolayısıyla bu tip bölgelere soğuk su ile temas etmek sakinleşebilme açısından oldukça etkil bir yöntem. Hem bu bölgelerdeki damarları rahatlatmak, hem de yine bu bölgelere oluşan baskıyı ve basıncı düşürebilmek için soğuk su ile dokunmak ya da bölgeye soğuk su eşliğinde ufak masajlar yapmak, sakinleşmeye yardımcı oluyor.

PORTAKAL KABUĞU KOKLAYIN

çoğu araştırma bu yöntemin stres azaltıcı olduğuna işaret ediyor. Soyulmuş portakal koklamak veya portakal kabuğunun kokusunu içinize çekmek stresin etkisini düşürüyor ve stresi azaltıyor. Böylece çok kısa zamanda kendinizi iyi hissedebiliyorsunuz.

NEFES ALIP VEME TEKNİĞİNİ ÖĞRENİN

Dr. Andrew Weil tarafından 4 – 7 – 8 isminin verildiği nefes alıp verme tekniği, stres üzerinde oldukça etkili olabiliyor. Peki, bu teknik nasıl çalışıyor?

Sıralama oldukça basit; 4 saniye kadar yalnızca ve doğrudan burundan nefes alıyorsunuz, ardından bu nefesi 7 saniye kadar içinizde tutuyorsunuz ve en sonunda 8 saniye boyunca nefesi ağzınızdan bütünü ile boşaltıyorsunuz. 4 – 7 – 8 tekniği ciddi anlamda stresi azaltabiliyor ve kan akışını normale çevirerek vücut fonksiyonlarını rahatlamasını sağlıyor.

MANGO TÜKETİN

Linalool isimli bir bileşen içeren bu tropik meyve, kendisini tüketenlere sinirleri yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir etki gösteriyor. Biyolojik anlamda da içindeki maddeler ile vücuda olumlu etkilerde bulunan bu meyve, hem sağlık açısından hem de stres açısından son derece faydalı bulunuyor.

EGZERSİZ YAPIN

Bir spor salonundaki aletlerde çalışarak ya da açık havada bir koşuya veya yürüyüşe çıkarak kalbinizi ve kan akışınızı düzene sokabilirsiniz. Böylece de vücut fonksiyonlarınız canlanacak ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Aynı zamanda stresin etkisi de bitecek ve ruh haliniz değiştiği için daha rahat bir psikoloji size eşlik edecektir. İş çıkışında modunuzu değiştirin ve egzersiz ile hem sağlık açısından, hem de stressiz bir ruha sahip olma açısından kendinize fayda sağlamaya çalışın.

GERİYE DOĞRU SAYIN

Bazen 100’den 0’a saymak da stresi düşürücü etki yaratabilir. Hiç olmazsa, bunu deneyebilir ve önünüzdeki işlere bu şekilde konsantre olabilirsiniz.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 23:11
  1. sakinleşme yöntemi
  2. sinir krizi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Zagreb'de üzdü: 4-1!
    1. Fenerbahçe Zagreb'de üzdü: 4-1!
    2. Suriyeli yetim çocukların hikayesi..
    3. Trump'tan Arap ülkelerine 'petrol'..
    4. Kadını darp edip kaçan sürücü, polisi..
    5. Hamilelikte uykusuzluk problemi..
    6. Uzun yolculuk yapacaklar dikkat!..
    7. HDP'li Yedibela uyuşturucudan..
    8. Dikkat! Bu faktörler kalp krizi..
    9. Kırmızı etin faydaları nelerdir?
    10. İsrail Gazze'yi yine bombaladı!
    11. Mutsuzluk, bu hastalıklara neden oluyor
    12. Bulaşık yıkamanın sağlığa inanılmaz..
    13. Fuat Oktay'dan Malta ile iş birliği..
    14. Kemik suyunun faydaları nelerdir?
    15. Kas ağrılarına dikkat!
    16. Sakinleşmenin 6 kolay yolu
    17. Kılıçdaroğlu ile Berberoğlu..
    18. Direkleri geçemeyen Akhisar,..
    19. Avrupa zaferi sonrası Şenol Güneş..
    20. Çocuğunuz bu sene okula başladıysa...
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
    Başkan Erdoğan devreye girdi, 24 Eylül Pazartesi Türkiye'de!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem başıma aynı şey geliyor!
    Bu zamana kadar yapılmamıştı… Türkiye’den kritik petrol hamlesi
    Bu zamana kadar yapılmamıştı… Türkiye’den kritik petrol hamlesi
    Camiye bitişik meyhane
    Camiye bitişik meyhane

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Yeni Asya’dan tehlikeli yazı! Cemaatleri kışkırtmaya çalıştılar
    Yeni Asya’dan tehlikeli yazı! Cemaatleri kışkırtmaya çalıştılar
    Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti
    Hadis alimi Avvame, Buhari'nin kabrini ziyaret etti