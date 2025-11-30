  • İSTANBUL
Sağlık

Sakınların Bilinmeyen Zararı: Tatlandırıcılardaki Gizli Kanser Tehlikesi

Günlük hayatımızda “şekersiz”, “diyet” ya da “light” ibareleriyle tükettiğimiz birçok ürün, sağlıklı bir alternatif olduğu düşüncesiyle tercih ediliyor. Ancak uzmanlar, yapay tatlandırıcıların sanıldığı kadar masum olmadığını, hatta bazı türlerinin kanserle ilişkilendirildiğini söylüyor.

Son dönemde yapılan bilimsel değerlendirmelerde özellikle aspartam, sakkarin, acesulfame-K ve siklamat gibi yaygın tatlandırıcıların vücut üzerinde uzun vadeli etkileri yeniden gündemde. Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), bazı yapay tatlandırıcıların “muhtemelen kanserojen” sınıfında değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle yüksek miktarlarda ve uzun süreli tüketimin risk oluşturabileceği vurgulanıyor.

Beslenme uzmanları ise asıl tehlikenin, bu maddelerin birçok üründe gizlice yer alması olduğunu belirtiyor. Gazlı içeceklerden yoğurtlara, sakızlardan sporcu içeceklerine kadar yüzlerce üründe bulunan yapay tatlandırıcılar, tüketici tarafından çoğu zaman fark edilmeden alınmaya devam ediyor. Özellikle çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için riskin daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

 

Uzmanlar, tatlandırıcı içeren ürünlerin etiketlerinin dikkatle okunması gerektiğini belirterek şu uyarıyı yapıyor:

“Şekerden kaçarken daha büyük bir riskle karşı karşıya kalabilirsiniz. Yapay tatlandırıcılar kısa vadede kalori tasarrufu sağlasa da uzun vadeli sağlık etkileri konusunda ciddi soru işaretleri var. Doğal beslenme alışkanlıkları her zaman en güvenli tercih.”

Tüketici dernekleri ise denetimlerin artırılmasını ve üreticilerin ambalajlarda kullanılan tatlandırıcıları daha görünür şekilde belirtmesini talep ediyor.

Kısacası, tatlandırıcıların bilinmeyen zararı artık sadece uzmanların değil, tüm tüketicilerin gündeminde. Araştırmalar derinleştikçe, bu maddelerin sağlığımız üzerindeki etkileri daha net ortaya çıkacak gibi görünüyor.

