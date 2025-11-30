Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Altın fiyatları 2025 yıl sonunda düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın yatırımı için hangi strateji izlenmeli?
Altın fiyatları 2025 yıl sonunda yükselecek mi, düşecek mi, sorusu, Türkiye'de güvenli liman olarak görülen altın yatırımcıları için haftanın en kritik gündem maddesidir. Fed’in beklenen faiz indirimi kararı ve küresel raporlar, altına olan ilgiyi artıracak sinyaller vermektedir. Gram altın 5000 TL’yi geçebilir mi endişesi taşıyan yatırımcılar için uzmanlar, doğru Altın yatırımı için hangi strateji izlenmeli sorusuna yönelik önemli tavsiyelerde bulundu.