Altın fiyatları 2025 yıl sonunda düşecek mi, yükselecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altın yatırımı için hangi strateji izlenmeli?

Türkiye’de altın her zaman güvenli bir liman olarak görülüyor. Yastık altı birikimleri ve küçük tasarruflar için altın hâlâ öncelikli seçeneklerden biri. Peki, önümüzdeki günlerde altının seyri nasıl olacak? Bu hafta ve gelecek hafta yatırımcılar hangi seviyeleri görebilir?