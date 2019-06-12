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‘Sakin şehir Eğirdir’de çevre temizliği hareketi

Isparta Eğirdir Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eğirdir Belediyesi işbirliği ile ilçede çevre temizliği hareketi başlatıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
‘Sakin şehir Eğirdir’de çevre temizliği hareketi

Isparta Eğirdir Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Eğirdir Belediyesi işbirliği ile ilçede çevre temizliği hareketi başlatıldı.


Eğirdir’in bütün mahalle sokaklarında başlatılan proje ile belirli aralıklarla yapılması planlanan çevre temizliği etkinliğine Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Harun Doğruyusever, Eğirdir Belediye başkan yardımcısı Erhan Savran, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Mahmut Oruç,İlçe Mili Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Gölbelde Şirketi Müdürü Ömer Yılmaz, Belediye Zabıta Müdürü Ümit Metin Sanayi Mahallesi Muhtarı Göksel Kanlı, Atatürk İlkokulu, Bağlar İlk ve Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Okulu öğrencileri ve çok sayıda esnaf ve vatandaşın katılımı ile çevre temizliğinin ilk startı verilmiş oldu.


Kaymakam Abdullah Akdaş ve beraberindeki heyet ile birlikte cadde ve sokakları adeta pırıl pırıl olurken, “Temiz İnsan, Temiz Çevre” , “Doğayı Koru Neslini Kurtar” , Doğa Senin Evin, Korumak Görevin”, Sağlıklı Çevre Sağlıklı Nesil”,“Poşete hayır !”gibi sloganlar ile çevre temizliğinin önemine dikkat çekildi.Çevre temizliği sonrasında Eğirdir Belediyesi tarafından programa katılan öğrencilere Eğirdir Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu.


Proje, ilçedeki diğer mahallelere yayılacak


Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün fikirleri ile başlatılan projeye okulların yanı sıra halkın da katılımı sağlanarak, proje sayesinde hem çevre bilincinin artırılmasına katkı, hem de cadde ve sokakların temiz kalması sağlanacak.


Projeye önümüzdeki günlerde Eğirdir Belediyesi yetkilileri tarafından belirli aralıklarla her mahallede devam edilecek.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
  1. doğa

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