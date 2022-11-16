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Sağlık Sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyunca ağzınız bir karış açık kalacak
Sağlık

Sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyunca ağzınız bir karış açık kalacak

Kendisi küçük ama faydaları büyük olan bu yiyeceği duyunca çok şaşıracaksınız. Birçok hastalığa faydası olan bu besin aslında çoğu mutfakta yer alıyor ancak faydaları bilinmediği için çöpe atılabiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 10:43:00 -
Sakın çöpe atmayın! Faydalarını duyunca ağzınız bir karış açık kalacak

Üzüm, yaz aylarının en çok tüketilen meyveleri arasında yer alıyor.

Üzümün faydalarının yanında bir de üzüm çekirdeğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde insan vücuduna bir çok faydası bulunuyor. Peki siz üzümü yerken çekirdeğini çöpe mi atıyorsunuz? Üzüm çekirdeğinin faydalarını duyan adeta bağımlısı oluyor. İşte üzüm çekirdeğinin faydaları...

Kan şekerini düzenler

Şeker hastası iseniz ve kan şekeriniz sürekli değişkenlik gösteriyorsa, artık siyah üzümü yerken çekirdeği ile beraber tüketebilirsiniz. Siyah üzüm çekirdeğinin kan şekerini dengeleme görevi sayesinde, kendinizi daha dinç ve enerji dolu hissedebilirsiniz. Diyet beslenmesinde uzun süre tokluk sağlayan bu özelliği ile daha az acıkma durumu da gözlenecektir.

Kalp krizi riskini azaltır

Üzüm çekirdeği, en güçlü doğal antioksidan olarak nitelendirilen ‘proanthocyanidin’ içeriyor. Bu sayede iyi kolesterolün (HDL) yükselmesine ve kötü kolesterolün (LDL) azalmasına katkıda bulunuyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kilonuza göre günde 150-300 mg üzüm çekirdeği tüketebilirsiniz.

Kanseri önler

Mükemmel antioksidan özelliği sayesinde üzüm çekirdeği; cilt, prostat ve meme kanseri gibi farklı kanser çeşitlerini önlemek için doğal bir yardımcıdır. Kanserli hücrelerin vücuda girmesini engellemek ve kansere karşı doğal bir önlem almak için üzüm çekirdeklerinden faydalanabilirsiniz.

Saç dökülmesini önler

Üzüm çekirdeği saçı güçlendirir ve dökülmesini engeller. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırır ve kan damarlarına kuvvet verir. Bu da saç dökülmesinin önlenmesine yardımcı olur.

İltihap ve enfeksiyonu temizler

Üzüm çekirdeklerinin enfeksiyonlara karşı güçlü bir koruma özelliği bulunur. Bakteri ve mikrop öldürme konusunda oldukça başarılı olan üzüm çekirdekleri, vücuda zarar veren iltihapların temizlenmesine yardım eder. Kireçlenme, egzama, cilt problemleri, sinüzit, kolit, gastrit, idrar yolu enfeksiyonu gibi hastalıkların tedavisinde ve hatta bağırsakları temizlemede yardımcı olabilir.

 

 

 

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