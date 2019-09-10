0553 313 94 23

SAKEM kursiyerleri kişisel sergilerine devam ediyor

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) kursiyerleri kişisel sergilerini açmaya devam ediyor.

10 Eylül 2019 Salı 17:59
SAKEM kursiyerleri kişisel sergilerine devam ediyor

Safranbolu Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM) kursiyerleri kişisel sergilerini açmaya devam ediyor.


Kağıt rölyef kursiyerlerinden Belgin Pergel, Emine Uzuner ve Aliye Kanal’ın ikinci sergileri olan "Derine Yolculuk" Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin de katılımı ile Tarihi Çarşı Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi’nde açıldı.


Açılış öncesi bir konuşma yapan Aliye Kanal, Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi olarak 3 aylık yoğun bir çalışma sürecini geride bıraktık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Sanatkarlar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insanlardır’ sözünü kendimize felsefe kabul ederek sabırla ve titizlikle içimizdeki duyguları eserlerimize yansıtmaya çalıştık. SAKEM kursları bizlere yalnızca bir şeyler öğretmekle kalmıyor ayrıca yeni meslek alanlarında önümüzü açarak aile bütçesine katkı sağlamamıza da olanak veriyor. Bu vesile ile bizlerden desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Elif Köse hanımefendi ve onun nezdinde tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise öncelikle eserleri paylaştıkları için teşekkür etti.


Bu tür çalışmaların uzun ve emek isteyen bir yolculuk olduğunu ifade eden Köse, "Bu işe gönül verenler mutlaka devamını getiriyor ve güzel eserler ortaya çıkarıyor. Ben sizin gibi yaptığını herkesle paylaşan, yürekli, cesaretli kadınlarımızın çoğalmasını istiyorum. Yine bilinmesini isterim ki, her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Malumunuz yakında Kültür Merkezimiz de hizmete girecek. Orada da sanatsal faaliyetlerimiz devam edecek. İnşallah çok daha fazla kişiye ulaşarak kadın elinin değdiği her yerin daha da güzelleştiğini hep birlikte göreceğiz. Bu vesile ile böylesi güzel bir sergiyi bizlerle paylaştıkları için Belgin, Emine ve Aliye hanımlara emeklerinden dolayı SAKEM idaresi ve eğitmenlerine teşekkür ediyor, serginin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 17:59
  1. sergi
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Organlarıyla 5 kişiye umut olan..
    3. Okullara güvenlik alımı ne zaman..
    4. Türkmenistan'da tutuklu olan..
    5. Aydın-İzmir otobanı çift yönlü ulaşıma..
    6. Mehmet Ali Şahin: Bunu gördüler
    7. Çatalpınar ve Aybastı ilçe futbol..
    8. Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan..
    9. HDP önünde eylem yapan ailelere Varank..
    10. İhracı istenen Davutoğlu ve ekibi bu..
    11. Elazığ’da, Bingöl ve Diyarbakır yoluna..
    12. GGC’den BİK Yönetim Kurulu’nun yeni..
    13. Mehmet Ali Şahin'den Canan..
    14. Çinli e-ticaret devi Alibaba'ın..
    15. Yüzde 50 hibeli tohum desteği ne zaman..
    16. Filipinler'in güneyinde 5,7..
    17. Gazze'deki sağlık sektörü çöküşün..
    18. Piyasalarda gün sonu
    19. Borsa günü yükselişle tamamladı
    20. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    21. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden..
    22. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    23. ALES hangi tarihte saat kaçta? ALES..
    24. Süleyman Turan yarın son yolculuğuna..
    25. Usta tiyatrocu son yolculuğuna..
    26. Kırıkkale’de kurtlar 15 koyunu telef..
    27. Engelli çocuğa jandarmadan tekerlekli..
    28. Minik Zülal için ünlü sanatçı Murat..
    29. Jandarma aşure dağıttı
    30. VGM ilkokul, ortaokul, lise burs..
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!