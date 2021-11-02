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Spor Sakat Messi, Leipzig'de yok!
Spor

Sakat Messi, Leipzig'de yok!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, RB Leipzig'e konuk olacak. Fransız ekibinde, Lionel Messi sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 13:50:00 -
Sakat Messi, Leipzig'de yok!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain, RB Leipzig'e konuk olacak. Fransız ekibinde, Lionel Messi sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

A Grubu'nda Manchester City'nin bir puan önünde lider bulunan Paris Saint-Germain (PSG), 4. hafta maçında RB Leipzig'e konuk olacak. Fransız ekibinde Lionel Messi, sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Kylian Mbappe ise maçta yerini alabilecek.

2-1 kazanılan Lille maçının devre arasında oyundan alınan Lionel Messi'nin sol ayağındaki ağrının devam ettiği bildirildi.
PSG, RB Leipzig deplasmanına grup lideri olarak gidecek. Fransız ekibi, geçen ay RB Leipzig'i 2-1 geri düştüğü maçta 3-2 yenmişti. Lionel Messi, karşılaşmayı biri penaltıdan olmak üzere 2 golle tamamlamıştı.

Geçen hafta işitme kanallarından enfeksiyon geçiren Mbappe ise maçta forma giyebilecek.

 

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