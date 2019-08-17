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Sakarya’yı etkisi altına alan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya’da öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:02
Sakarya’yı etkisi altına alan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Sakarya’da öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağış esnasında bir aracın üzerine devrilen ağaç elektrik tellerini de kopartarak mahalleyi elektriksiz bıraktı.



Sakarya’da öğle saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Rögarların taşması sonucu sular altında kalan cadde ve sokaklarda yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aniden başlayan sağanak yağmura yolda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamazken evlerinde ve dükkanlarında olanlar ise dışarı çıkmadı.Şiddetli yağış sırasında Arifiye ilçesine bağlı Selimiye Caddesi üzerinde, şimşek çakması sonucu park halindeki aracın üzerine devrilen ağaç cadde üzerinde bulunan elektrik kablolarını kopardı. Caddede elektrikler kesilirken olay yerine itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Elektrik kablolarını kopartan ağacı temizleme çalışmaları devam ederken ağacın altında kalan araçta maddi hasar meydana geldi.



Mahalle sakinlerinden Cemal Karagül, “Yoğun yağış sebebiyle ağaca şimşek düşüyor. Ağacın da kökü zayıf olduğu için tellerin üzerine düştü. Teller de kopunca ağaç arabanın üzerine devrildi. Can kaybımız yok. Elektrik kablolarının kopmasından dolayı mahallede elektrik yok” dedi.Yağan her yağmur sonrası yolun taştığını ve buraya gelen turistler ve vatandaşların çarşıya gidemediklerini belirten esnaf Yusuf Kemal Demir, “Uzun bir süredir Sapanca’dayım. Burası bulunduğumuz bölge Sapanca’nın girişi, hızlı tren burada duruyor, turistler geliyor, gelen vatandaş çarşıya çıkamıyor. Her yağmur sonrası burası böyle. Benim kahvehanemi su basmış önemli değil, vatandaşın mutluluğu önemli bizim için. Çok acil buraya müdahale edilmesi lazım” diye konuştu.


Öte yandan öğle saatlerinden beri etkisini gösteren ve hava sıcaklığını da düşüren sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 18:02
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