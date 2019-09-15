Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yüzlerce balık telef oldu Akyazı ilçesinde, Mudurnu Deresi'ne bir borudan dökülen atık su, balık ölümlerine neden oldu.

Akyazı'dan geçen Mudurnu Deresi’nde bugün balık ölümleri yaşandı. Dereye bir borudan atık suyun döküldüğü alanda, yüzlerce balık telef oldu. Bölge sakinleri, kıyıya ve su üstüne vuran balıkları imha etmek üzere toplayıp, yetkililere haber verdi. Bölgede yaşayanlar, daha önce de derede balık ölümlerinin yaşandığını, bu kez kanalizasyon borusundan gelen atık su nedeniyle balıkların telef olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.

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