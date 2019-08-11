Sakaryalılar, bayram namazını Demokrasi Meydanında kıldı Sakaryalı vatandaşlar “Seccadeni Al da Gel" teması ile kurban bayramı namazını Demokrasi Meydanında kıldı.

Sakaryalı vatandaşlar “Seccadeni Al da Gel" teması ile kurban bayramı namazını Demokrasi Meydanında kıldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in önerisi ile Sakaryalılar ilk kez Demokrasi Meydanında bayram namazı kıldı. Kurban Bayramı öncesi "Seccadeni Al da Gel" temasıyla başlatılan etkinlikte, çok sayıda Sakaryalı vatandaş Demokrasi Meydanında önce sabah namazını daha sonra da Kurban Bayramı namazını kıldı. Kurban Bayramı namazını Orhan Camii imamı Alaattin Beşel kıldırdı. Demokrasi Meydanında kılınan bayram namazına, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık ve çok sayıda Sakaryalı katıldı.

Namaz sonrası protokol ve Sakaryalı vatandaşlar bayramlaştı.

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