Sakarya'dan dikkat çeken sevkiyat! Çok sayıda...
Sakarya'nın Arifiye Garı'ndan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'e geldi.30 Aralık 2018 Pazar 22:05
Sakarya'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'e ulaştı.
Arifiye Garı'ndan vagonlara yüklenen, aralarında çekici ve personel taşıyıcıların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, TCDD Başpınar Lojistik Şefliği'ne geldi.
Bir kısmı Suriye sınırına gidecek
Askeri araçların vagonlardan indirildikten sonra bir kısmının Suriye sınırındaki birliklere, bir kısmının ise Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.
YORUM YAZ