0553 313 94 23

Sakarya’dan çalınan araç Kocaeli’nde bulundu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde çalınan araç Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:48
Sakarya’dan çalınan araç Kocaeli’nde bulundu

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde çalınan araç Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.


Olay, Kaynarca ilçe merkezinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.T. isimli vatandaşa ait olduğu tespit edilen araç özel bir şirketin garajından kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. İş çıkışı aracının yerinde olmadığını gören vatandaş durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerinin yaptıkları araştırmalar sonucunda çalınan araç Kandıra ilçesine bağlı Karabitler Mahallesinde plakaları sökülmüş ve terk edilmiş halde bulundu. Jandarma ekipleri aracı çalan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’daki trafik kazası
    1. Diyarbakır’daki trafik kazası
    2. CHP heyeti Gümüşhane'deki madenleri..
    3. Akademisyen Cumhurbaşkanına hakaretten..
    4. Diriliş Osman'daki akıbeti belli oldu!
    5. Cezaevinden izinli çıktı, okuldan..
    6. Kuşadası’na bu yıl 198 turist gemisi..
    7. Pamukkale’de 15 bin çocuk yaz boyu..
    8. Düğüne 3 gün kala evleri yanan çifte..
    9. Madenciler Zonguldak Kömürspor’a 60..
    10. Kumaş boyama atölyesindeki yangın..
    11. Hindistan ile Pakistan arasında sıcak..
    12. Memur maaşı toplu sözleşme zammı ne..
    13. Sakarya’dan çalınan araç Kocaeli’nde..
    14. Kablo çalmaya çalışırken yakalanan 3..
    15. Leo bebek ameliyat edildi
    16. Maskeli ve silahlı soyguncular..
    17. Leo bebek ameliyat oldu
    18. Myanmar’da askeri okula saldırı: 15 ölü
    19. Gençler "siber zulme" uğruyor
    20. Şanlıurfa’da gençlere ve kadınlara..
    21. Cebelitarık 4 Temmuz’da el koyduğu..
    22. Emojisi başına dert açtı
    23. Cebelitarık'tan flaş İran gemisi kararı
    24. Ceylan ve Ahlatcı’dan şehit ailesi ve..
    25. Burhaniye’de özel sporcular..
    26. Burhaniye’de iki arkadaşın sokak..
    27. Beykoz Üniversitesi profesör, öğretim..
    28. Türkiye'ye karşı tehdit gibi hamle!..
    29. Seyir halindeki tır alev alev yandı
    30. Çavuşoğlu-Ankourau ortak basın..
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu