Sakarya’daki trafik lambaları ‘Hilal’ şeklini aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşilay Haftası kapsamında hayata geçirdiği yeni proje kapsamıda trafik lambaları hilal şeklini aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Yeşilay Haftası kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirdi. Bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla trafik ışıklarında ki yeşil lambalar “Hilal” şeklinde düzenlendi. Proje 1 Mart Cuma gününden 7 Mart Perşembe gününe kadar bağımlılıklara karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ‘Gümrükönü, Bulvar, Yenicami ve Devlet Hastanesi Kavşakları’nda trafik ışıklarında devam edecek.

Bağımlılıklara karşı yapılan çalışmanın fazlasıyla dikkatini çektiğini söyleyen sürücü Bülent Avcı, "Bağımlılıklardan kurtulmanın önemini bir kez daha hatırlattı. Günümüzde insanların en çok baktığı yerlerden biri olan trafik lambalarında böyle bir projenin yapılması çok güzel düşünülmüş bir hareket" derken, Tezcan Gül, “İnsanların her konuda bağımlılığının bu kadar arttığı bir dönemde belediyemizin bağımlılık konusuna dikkat çekmesi çok düşünceli bir hareket olmuş. Yeşilay haftası kapsamında gerçekleştirilen bu projenin insanların bağımlılıklarından kurtulmasında farkındalık oluşturmasını umuyorum” dedi.

“Haftanın önemini hatırlatan proje”

Projeyi çok dikkat çekici bulan başka bir sürücü Erdem Şirvanoğlu ise, “Öncelikle neden ışıkların bu şekilde yandığını anlayamadım daha sonra Yeşilay Haftası için hazırlanan bir proje olduğunu öğrendim. Ben de merak uyandırdığı gibi herkeste merak uyandıran bir proje olmuş. Bağımlılık konusunda bu kadar dikkat çeken bir proje yaptıklarından dolayı şahsım adına belediyemize teşekkür ederim” diye konuştu.