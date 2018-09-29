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Sakarya'da yürekler ağza geldi! İşçilerin korkutan çalışması

Erenler ilçesinde güvenlik önlemi almadan inşaat halindeki 3 katlı binanın çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:44
Sakarya'da yürekler ağza geldi! İşçilerin korkutan çalışması

Erenler ilçesinde yapımı devam eden bir binanın çatısına kiremit döşeyen işçilerin yerden metrelerce yükseklikte, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaları korku dolu anlar yaşattı. Havanın yağmurlu olması nedeniyle ıslanan kiremitlerin üzerinde güçlükle yürüyen işçiler, yürekleri ağızlara getirdi. İşçilerin güvenlik halatı, baret gibi hiçbir güvenlik önlemine gerek duymayarak hayatlarını hiçe saymaları, görenleri hayrete düşürürken, uzun süre bu şekilde çalışan işçiler işlerinin bitmesinin ardından çatıdan indi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:44
  1. sakarya
  2. Erenler İlçesi

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