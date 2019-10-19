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Sakarya'da üretilen araçlar dünyanın dört bir yanına satıldı

Türkiye'nin otomotiv ihracatının yüzde 19,1'ini karşılayan Sakarya'da, yılın 9 aylık döneminde üretilen 200 bin 311 aracın yüzde 88,7'sine denk gelen 177 bin 718'i yurt dışına pazarlandı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 11:38
Sakarya'da üretilen araçlar dünyanın dört bir yanına satıldı

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi önemli firmalarıyla yılın 9 ayında 177 bin 718 aracı yurt dışına satan Sakarya, otomotiv ihracatındaki başarısını sürdürüyor.

Sakarya, yılın 9 aylık döneminde demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile birçok sektörün katkısıyla 146 ülke ve 11 serbest bölgeye toplamda 3 milyar 732 milyon 873 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek 7. sıradaki yerini korudu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, ocak-eylül döneminde Sakarya'da 183 bin 344 otomobil, 137 kamyonet, 534 midibüs, 601 otobüs ve 15 bin 695 traktör olmak üzere 200 bin 311 araç üretildi. Türkiye toplam taşıt üretiminin yüzde 18,7'sinin yapıldığı kentte, günde 742 araç banttan indirilerek, 658'i yurt dışına satıldı.

Yılın 9 ayında kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 88,7'sine denk gelen 177 bin 718'i ihraç edildi. Sakarya'da üretilip yurt dışına gönderilen taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 19,1 olarak gerçekleşti.

Kentin söz konusu dönemde, ülke ekonomisine katkısı 3 milyar 410 milyon 517 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Toyota, bu yıl global alanda en çok satan otomobil modelleri arasında bir kez daha zirvede yer almayı başarırken, hibrit otomobil satışlarındaki liderliğini de sürdürüyor.

Firma, 9 ayda 183 bin 344 araç üretimiyle birinci, TürkTraktör 15 bin 695 ile ikinci, Otokar bin 272 araçla üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini banttan indiren Toyota, üretimin yaklaşık yüzde 90'ına denk gelen 164 bin 898 aracı yurt dışına sattı.

Otokar ve TürkTraktör'den ihracat artışı

Otokar, yılın 9 ayında 137 kamyonet, 534 midibüs ve 601 otobüs olmak üzere toplam bin 272 adet üretim gerçekleştirdi.

İhracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artırmayı başaran Otokar, geçen yılın aynı döneminde 484 araç ihraç ederken, bu yıl 915 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör ise ocak-eylül döneminde ürettiği 15 bin 695 traktörün yüzde 75'ine denk gelen 11 bin 905'ini ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağladı.

 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:38
  1. Sakarya
  2. Otokar
  3. otomotiv
  4. toyota
  5. TürkTraktör
  6. Anadolu Ajansı

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