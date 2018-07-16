THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Sakarya'da sokakta onu gördüler! Hemen toprakla örttüler...

Karasu ilçesinde, cankurtaranlık yapan Aygüneş, direkten kopup, yere savrulan elektrik telinin üzerine basınca akıma kapılarak, yaralandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:30
Sakarya'da sokakta onu gördüler! Hemen toprakla örttüler...

Olay, dün akşam saatlerinde, Karasu Yalı Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi'ne bağlı Karasu sahilinde cankurtaranlık yapan Yusuf İslam Aygüneş, mesai bitimi plajdan çıkıp, evine doğru yürümeye başladı.

Aygüneş, caddenin karşısına geçtiği sırada koparak, yere düşen elektrik telinin üzerine bastı. Akıma kapılıp, yaralanan Aygüneş'in yardımına çevredekiler koştu. Aygüneş'i toprağa yatıran kişiler, vücudunu da toprakla kapattı. Yusuf İslam Aygüneş, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kopan telin onarımı yapılırken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Yusuf İslam Aygüneş'in elektrik teline bastığı anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, Aygüneş'in, yolun karşısına geçtiği sırada kabloya bastıktan sonra yere düştüğü, kalkıp, yürümeye çalışırken, 5 metre sonra tekrar yere yığıldığı görüldü.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf İslam Aygüneş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:30
  1. Sakarya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "Adana il ablasına" hapis talebi
    1. FETÖ'nün "Adana il ablasına" hapis..
    2. Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral..
    3. Sakarya'da sokakta onu gördüler! Hemen..
    4. Konya'da otomobil şarampole..
    5. Şehit ve gaziler böyle anıldı! Dünyada..
    6. Dijitali anlamayan neslini kaptırır!
    7. Fransa'da şampiyonluk kutlamaları..
    8. Altın yeni haftada düşüşe geçti
    9. CHP'de kurultay krizi! Resmen açıkladı
    10. Devlet arazileri çiftçiye mi..
    11. Genelkurmay'da devir teslim
    12. Honor 10 satışa sunuldu
    13. Konuta yeni model: Yarım ev!
    14. Eski bakanların yeni görevleri belli..
    15. Adalet Bakanı Gül'den flaş OHAL..
    16. "Milletimiz için zafer yıldönümü"
    17. Devlet yönetimi sil baştan!
    18. Şehitlerimizin kazandıklarını..
    19. Sakarya’da motosiklet ile otomobil..
    20. ‘e-ticaret’te parasız alışveriş
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?