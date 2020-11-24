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Aktüel Sakarya'da polisler Öğretmenler Günü'nü video ile kutladı
Aktüel

Sakarya'da polisler Öğretmenler Günü'nü video ile kutladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:58:45 -
Sakarya'da polisler Öğretmenler Günü'nü video ile kutladı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da görev yapan polis ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü videolu mesajla kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet, yunus, trafik ve toplum destekli polis ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti.

Ekipler, verdikleri mesajla öğretmenlerin özel gününü kutladı.

Videonun sonunda, "Geleceğe doğru ilerleyen sonsuz yolların, tomurcuklar açan yeşil dalların, bahçemizdeki taze güllerin vücut bulduğu kocaman yürekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." mesajına yer verildi.

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