  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sakarya'da otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı
Aktüel

Sakarya'da otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 23:59:02 -
Sakarya'da otomobilden açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Geyve ilçesi Camikebir Mahallesi Kepekli Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet D. (31), plakası belirlenemeyen bir otomobilden açılan ateşle yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet D'yi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde iki boş kovan bulan polis ekipleri, otomobili ve şüphelileri tespit için çalışma başlattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski bakan Kürşat Tüzmen’in yeni mesleği ortaya çıktı
Gündem

Eski bakan Kürşat Tüzmen’in yeni mesleği ortaya çıktı

Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı hazırlayacak. Tüzmen, motosiklet üzerinde Türkiye’yi gezecek...
'Hedef Azerbaycan ile STA imzalamak’
Ekonomi

'Hedef Azerbaycan ile STA imzalamak’

Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova ile görüşen Ticaret Bakanı Pekcan, “Azerbaycan ile ticaret hacmimizi artırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz Aze..
Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim
Gündem

Düşman saflarında ‘tanıdık’ isim

Türkiye aleyhtarı Sözcü'de kalem oynatan Necati Doğru, bugünkü yazısında Doğu Akdeniz’e binlerce kilometre kıyısı olan Türkiye’yi haksız bul..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı