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Yerel Sakarya'da orman yangını!
Yerel

Sakarya'da orman yangını!

Yeniakit Publisher
2024-01-01 16:07:00 -
Sakarya'da orman yangını!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan orman yangına ekipler müdahale ediyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çıkan orman yangına ekipler müdahale ediyor.

Yangın, ilçeye bağlı Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkiindeki saat 13.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzenine bölgeye Karasu Orman İşletme Şefliğine ait arazözler sevk edildi.

Bölge sakinlerinin de destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ederken ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (İLKHA)

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