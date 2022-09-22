  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sakarya'da ölümlü kaza!
Yerel

Sakarya'da ölümlü kaza!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 12:28:00 -
Sakarya'da ölümlü kaza!

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 54 ADF 750 plakalı otomobil ile 54 UE 426 plakalı otomobiller, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Zümrüt Gül'ün (24) öldüğünü belirlerken, yaralılar S.Y, B.Ö. ve M.B. olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gül'ün, geçen yıl temmuz ayında evlendiği ve 3 gün sonra doğum gününün olduğu öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan, İngilizlerin bu tuzağına düşmedi!
Gündem

Erdoğan, İngilizlerin bu tuzağına düşmedi! "Bu görüntüler sosyal medyaya düşseydi ne devlet adamlığı kalırdı ne liderliği"

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenindeki ülke liderlerine uygulanan muamele dalga konusu olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngil..
Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusuyla neye uğradığını şaşırdı!
Siyaset

Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan sorusuyla neye uğradığını şaşırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimle ilgili sözleri kendisine hatırlatılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, neye uğradığını şaşırdı...
Uğur Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını hatırlatıp 6lı masanın gazını aldı!
Gündem

Uğur Dündar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını hatırlatıp 6lı masanın gazını aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet karşısında üst üste seçim kazandığını hatırlatan Uğur Dündar, 6'lı masaya uyarılarda bulunarak muhalif li..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23