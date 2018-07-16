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Sakarya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı

Geyve ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:08
Sakarya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralı

Kaza, Geyve ilçesi Ankaraca Caddesi’nde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta dönmeye çalışan motosiklet sürücüsü ile karşı yönden gelen 41 VV 783 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yere savrularak yaralanırken otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Geyve İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yaşanan kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, mahalle sakinleri ise aynı kavşakta sıklıkla kaza meydana geldiğini belirterek kavşağın olduğu bölgeye set yapılması istediklerini söylediler.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:08
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