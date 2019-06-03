Sakarya'da meydana gelen deprem Marmara depremini tetikler mi? Uzmanından açıklama
Sakarya’da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, olması muhtemel Marmara depremini tetikler mi? Bu soruya Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, cevap verdi.03 Haziran 2019 Pazartesi 06:22
Depremi değerlendiren Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sarsıntının Düzce ve Gölcük depremlerinden sonra bölgede oluşan ‘Olağan depremlerden’ biri olduğunu belirterek, "Bugünkü deprem normal bir olay. Ancak, bölgede daha önceki depremleri yaşayan halk doğal olarak korkup ev veya bulundukları binalardan kaçmışlar. Kısa süre sonra evlerine dönmüşlerdir. Bu bir öncü deprem niteliğinde değil. Öncü deprem daha küçük depremlerin arkasından gelir. Bir seri yapması lazım. O nedenle bölgedeki depremlerden biri olarak değerlendiriyoruz.
4.6 veya 4.7 büyüklüğündeki bu deprem, olası Marmara Depremi için hem yer, hem büyüklük hem de oluşum karakteri açısından öncü değil" dedi.
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