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Aktüel

Sakarya'da market kasasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 18:21:07 -
Sakarya'da market kasasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir marketin kasasından hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'nde Dursun Duman'a ait markete gelen kişi bir şeyler sorarak, iş yeri sahibini kasanın yanından uzaklaştırdı.

Bu sırada şüpheli marketin kasasını açarak paraları aldı. Market sahibi Duman içeri girdiğinde çekmecenin açık olduğunu ve paraların alındığını fark etti.

Bu sırada yaklaşık bin lirayı kasadan alan şüpheli, Duman'ı iterek marketten uzaklaştı.

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kasayı açıp parayı alması, market sahibi Duman'ın olayı fark edip, şüpheliyi markete sokması, şüphelinin Duman'ı iterek marketten kaçması yer alıyor.


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