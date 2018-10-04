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Sakarya'da korkunç kaza! TIR 30 metre sürükledi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde TEM otoyolunda emniyet şeridinde park halindeyken arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu 30 metre sürüklenen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:16
Sakarya'da korkunç kaza! TIR 30 metre sürükledi

Kaza, TEM yolu Akyazı ilçesi Gebeş mevkiinde 15.30 sıralarında meydana geldi. Otoyolun Ankara yönünde seyir halinde olan Faruk Gürden'in (46) kullandığı 34 EG 154 plakalı TIR, emniyet şeridinde park halinde olan Mahmut Kızılboğa'nın kullandığı 06 EE 2235 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç bariyerlere çarparak yaklaşık 30 metre sürüklendi.

Paramparça olan araçta bulunan İlyas Kızılboğa (24) olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçtaki sürücü Mahmut Kızılboğa ile yolcular Kezban ve Selahattin Teoman yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralılar olay yerine gelen itfaiye kırım ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası yolun tek şeridini trafiğe kapatırken itafiye ekipleri, otomobilde bulunanların kaza esnasında yola savrulan mont, ayakkabı gibi eşyalarını topladı. TIR sürücüsü Faruk Gürden ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazada ölen İlyas Kızılboğa'nın araç içindeki cansız bedeni incelemenin ardından morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:16
  1. Ankara
  2. Sakarya
  3. TEM Otoyolu
  4. Trafik kazası
  5. ölü ve yaralılar var

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