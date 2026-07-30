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Yerel Sakarya’da korkunç kaza: Ağaca çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı
Yerel

Sakarya’da korkunç kaza: Ağaca çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı

Yeniakit Publisher
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Sakarya’da korkunç kaza: Ağaca çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü. Aracın ön kısmı ağaca saplanırken diğer parçası yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı-Karasu çevre yolunun Küpçüler Mahallesi mevkisinde seyreden A.İ.Ç. idaresindeki 54 ABF 642 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yol kenarındaki ağaca büyük bir hızla çarpan araç, darbenin şiddetiyle iki parçaya ayrıldı.

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın bir kısmı ağaca saplandı. Aracın diğer yarısı ise ağacın yaklaşık 50 metre ilerisine sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü​​​​​​​.

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