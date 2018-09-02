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Sakarya'da korkunç kaza: 7 ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde medyana gelen trafik kazasında hafif ticari araç motosikletli gruba çarptı.

02 Eylül 2018 Pazar 16:53
Sakarya'da korkunç kaza: 7 ölü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaali-Akçakoca yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Motosikletli grubun arasına dalan araç, güçlükle durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili bilgi veren Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, “Bütün sağlık ve trafik ekipleri olay mahallinde. Kocaali ilçemizden Akçakoca’yı bağlayan yol. Bir araç kontrolünü kaybederek karşı şeride geçiyor, motosikletli grubun arasına dalıyor. 7 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. Üç vatandaşımız ise yaralı” dedi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 16:53
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  3. trafik kazası

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