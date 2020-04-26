  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sakarya’da kısıtlamalara uymayan 275 kişiye 872 bin 964 TL para cezası uygulandı

Sakarya’da korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayarak sokağa çıkan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 275 kişiye kolluk kuvvetlerince toplam 872 bin 964 TL para cezası uygulandı.

2020-04-26 21:28:34 -
Sakarya’da kısıtlamalara uymayan 275 kişiye 872 bin 964 TL para cezası uygulandı

Sakarya’da korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayarak sokağa çıkan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 275 kişiye kolluk kuvvetlerince toplam 872 bin 964 TL para cezası uygulandı.


Toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına ülke genelinde alınan kararlar, Sakarya’da da uygulanmaya devam ediyor. Kararların uygulanması konusunda kolluk kuvvetlerince gerekli denetimler yapılıyor. Sakarya’da tedbirler kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak dışarı çıkan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 275 kişi hakkında idari işlem yapılarak toplamda 872 bin 964 TL para cezası uygulandı.


Öte yandan, ikazlara uymamakta ısrar eden 1 kişiye ise TCK 195 kapsamında adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı