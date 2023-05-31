Sakarya'da kaza: 1 kişi ağır yaralandı
Sakarya'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaynarca-Adapazarı kara yolunda ilerleyen İ. A. idaresindeki 54 AK 938 plakalı otomobil, Güven Mahallesi mevkisinde ana yola çıkan S. A. yönetimindeki 81 AZ 995 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü A.'yı araçtan çıkardı.
Sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edilen A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.