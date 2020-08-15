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Aktüel

Sakarya'da kayıp ihbarı yapılan çocuk evine 3 kilometre uzaktaki kulübede uyurken bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:28:52 -
Sakarya'da kayıp ihbarı yapılan çocuk evine 3 kilometre uzaktaki kulübede uyurken bulundu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki çocuk, bir kulübede uyurken bulundu.

Alınan bilgiye göre, Elperek Mahallesi'nde oturan H.Ç. (15), ailesinin cep telefonunu elinden almasına kızarak evden ayrıldı.

Uzun süre çocuklarından haber alamayan aile, jandarmaya başvurarak yardım istedi.

Bunun üzerine eve yakın ormanlık alanda, akşam saatlerinde AFAD ve UMKE ekiplerinin de katıldığı arama çalışması başlatıldı.

Arama köpeğinin de kullanıldığı yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu H.Ç, evinden 3 kilometre uzaklıkta yol kenarında bulunan bir kulübede uyurken bulundu.

Ekiplerin tedbir amaçlı Pamukova Devlet Hastanesine götürdüğü H.Ç, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

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