  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu
Yerel

Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde av tüfeği, tabanca, bıçak ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 12:05:00 -
Sakarya'da kablo hırsızlığı şüphelisinin evinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Akyazı ilçesinde kablo hırsızlığına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli K.S'nin (21) Akyazı'daki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız 4 av tüfeği, ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 havalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 6 şarjör, 3 av tüfeği namlu ucu, 6 çakı, kasatura, 5 fişek, 20 tabanca mermisi, demir kesme makası, 50 metre internet kablosu bulundu.

Gözaltına alınan K.S'nin çaldığı kablonun bir kısmını 2 bin lira karşılığında tanımadığı bir hurdacıya sattığını beyan ettiği öğrenildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay