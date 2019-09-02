Sakarya’da Jandarmanın Ağustos ayı raporu: 67 tutuklama

Sakarya’da jandarma ekiplerince Ağustos ayı içerisinde çeşitli suçlardan yakalama kaydı bulunan 279 şüpheli yakalandı. Mahkeme önüne çıkarılan şüphelilerden 67’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için gerçekleştirmiş olduğu operasyonları Ağustos ayında da hız kesmeden devam etti. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonların Ağustos ayı bilançosu açıklandı. Ağustos ayında jandarma ekipleri 158 bin 370 şahsı sorguladı. Aralarında çeşitli suçlardan aranması bulunan ve mahkemeye sevk edilen 279 şüpheliden 67’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 212 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ağustos ayı içerisinde Jandarmaya bağlı narkotik timlerinin yapmış olduğu operasyonlar sonucu 14 kilo 133 gram Kubar Esrar, bin 710 adet çeşitli ebatlarda uyuşturucu imal etmek için yetiştirilen Hint Keneviri, 2 kilo 782 gram Skunk maddesi, 5 gram Bonzai maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, Ağustos ayı içerisinde jandarma ekiplerinin yapmış olduğu yol kontrollerinde yakalaması olan 182 adet araç yakalanarak trafikten men edildi.