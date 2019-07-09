Sakarya'da ilaçlama yapan traktör devrildi: 1 ölü
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilaçlama yapan traktörün devrilmesi sonucu traktör sürücüsü yaşamını yitirdi.09 Temmuz 2019 Salı 14:30
Turgutlu Mahallesi'nde Muhterem Yıldırım'ın idaresindeki traktör devrildi.
Traktörün altında kalan Yıldırım, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'nın eniştesi olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, yarın öğle vakti toprağa verilecek.
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