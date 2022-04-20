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Yerel Sakarya'da iftar vaktinde aile kavgası: 3 yaralı
Yerel

Sakarya'da iftar vaktinde aile kavgası: 3 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iftar vakti aile arasında yaşanan kavga sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 20:18:00 -
Sakarya'da iftar vaktinde aile kavgası: 3 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iftar saatinde aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, Yenigün Mahallesi Kır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iftar saatinde aile arasında çıkan tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyota Acil Yardım Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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