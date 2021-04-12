Sakarya’da içme suyu hatları inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre SASKİ, 24.700 m³ kazı , 24.700 m³ dolgu yapılması, 35.370 m boru döşenmesi, 270 şube yolu bağlantısı yapılması, 18 adet elastomer yataklı sürgülü vana montajı yapılması, 2 adet tahliye vanası teşkili ve 2 adet darbesiz vantuz teşkili inşaat işleri yapımını 29.04.2021 tarih ve saat 11:00’de SASKİ Genel Müdürlüğü Adapazarı/Sakarya adresinde ihale edecek. İş, yer tesliminden itibaren 180 takvim günü içerisinde bitirilerek teslim edilecek.

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