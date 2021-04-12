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Ekonomi Sakarya’da içme suyu hatları inşa edilecek
Ekonomi

Sakarya’da içme suyu hatları inşa edilecek

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sakarya ilindeki muhtelif ilçelerde içme suyu hattı inşaatları işi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 13:07:00 -
Sakarya’da içme suyu hatları inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre SASKİ, 24.700 m³ kazı , 24.700 m³ dolgu yapılması, 35.370 m boru döşenmesi, 270 şube yolu bağlantısı yapılması, 18 adet elastomer yataklı sürgülü vana montajı yapılması, 2 adet tahliye vanası teşkili ve 2 adet darbesiz vantuz teşkili inşaat işleri yapımını 29.04.2021 tarih ve saat 11:00’de SASKİ Genel Müdürlüğü Adapazarı/Sakarya adresinde ihale edecek. İş, yer tesliminden itibaren 180 takvim günü içerisinde bitirilerek teslim edilecek.

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