Sakarya'da husumetli kavgasında kan aktı!
Akyazı ilçesinde husumetlisini bacağından vuran şahsın kurşunu yoldan geçen bir vatandaşa da isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yaşanan saldırı anı kameralara yansıdı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, S.G. isimli şahıs ile husumetlisi Engin G. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.
S.G., aracındaki av tüfeğini alıp, Engin G.'yi bacağından vurdu.
Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen Hamza S. ve bazı araçlara da isabet etti.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Engin G.'nin yanı sıra Hamza S., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
Polis, S.G.'yi gözaltına aldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde Engin G.'nin, üzerine tüfekle gelen S.G.'ye engel olmaya çalıştığı, S.G.'nin tüfeği ateşlediği görüldü. S.G., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.