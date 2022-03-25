  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Sakarya'da husumetli kavgasında kan aktı!
Yerel

Sakarya'da husumetli kavgasında kan aktı!

Akyazı ilçesinde husumetlisini bacağından vuran şahsın kurşunu yoldan geçen bir vatandaşa da isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yaşanan saldırı anı kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 15:05:00 -
Sakarya'da husumetli kavgasında kan aktı!

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, S.G. isimli şahıs ile husumetlisi Engin G. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

S.G., aracındaki av tüfeğini alıp, Engin G.'yi bacağından vurdu.

Tüfekten çıkan saçmalar, yoldan geçen Hamza S. ve bazı araçlara da isabet etti.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Engin G.'nin yanı sıra Hamza S., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, S.G.'yi gözaltına aldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde Engin G.'nin, üzerine tüfekle gelen S.G.'ye engel olmaya çalıştığı, S.G.'nin tüfeği ateşlediği görüldü. S.G., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay